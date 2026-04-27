Guarapari zera fila de espera para mamografias e amplia acesso à saúde da mulher

today27 de abril de 2026 remove_red_eye76

A Prefeitura de Guarapari alcançou um importante avanço na área da saúde: o município conseguiu zerar a fila de espera para a realização de mamografias, garantindo mais agilidade e cuidado no atendimento às mulheres.

No início da atual gestão foi identificada uma demanda reprimida de aproximadamente mil exames, revelando um cenário desafiador para o acesso à saúde da mulher. Em muitos casos, pacientes chegavam a aguardar até oito meses para conseguir realizar a mamografia.

Com planejamento estratégico, ampliação da oferta de exames e reorganização dos fluxos assistenciais, o município conseguiu avançar de forma significativa até eliminar completamente a fila de espera. A realização de aproximadamente 1.000 exames com recursos próprios foi fundamental para reduzir a demanda reprimida.

A gerente da Atenção Primária, Hozana Silva da Silva, destacou o trabalho realizado pelas equipes de saúde. “Foi um esforço conjunto de toda a rede, com organização dos atendimentos e ampliação do acesso. Hoje conseguimos oferecer mais agilidade e garantir que essas mulheres sejam atendidas no tempo adequado, o que é fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce”, afirmou.

A estratégia também contou com importantes parcerias. Com o apoio da Carreta do Ministério da Saúde, foram realizados cerca de 600 exames. Já por meio de parceria com o SESC, aproximadamente 450 mamografias foram viabilizadas em unidade móvel, ampliando ainda mais o alcance da ação.

Outro diferencial foi a implementação da busca ativa realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), aliada à ampla divulgação nas redes sociais. A iniciativa contribuiu para ampliar o acesso da população, permitindo que muitas mulheres realizassem o exame mesmo sem estarem na fila de espera, por meio da captação ativa da demanda.

A secretária municipal de Saúde, Larissa Santório, reforçou o compromisso da gestão com a qualidade do atendimento. “Zerar essa fila é uma conquista muito importante, especialmente quando falamos de um exame essencial para a saúde da mulher. Seguimos trabalhando para manter esse fluxo organizado e ampliar cada vez mais o acesso aos serviços de saúde no município”, destacou.

Para realizar o exame, é necessário que a paciente passe por avaliação médica ou de enfermagem em qualquer unidade de saúde do município, garantindo o encaminhamento adequado para a mamografia. A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o cuidado integral com a população.