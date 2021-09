Guarda armada e treinada para mais proteção e segurança em Itapemirim

Para maior proteção e segurança do cidadão, os agentes da Guarda Municipal de Itapemirim estão sendo equipados com novo armamento. Na sexta-feira (10), a Policia Militar do Estado, por meio de convênio, cedeu 50 armas para a corporação itapemirinense, sendo 48 revólveres calibre 38 e 2 pistolas ponto 40.

A solenidade de entrega simbólica do armamento aconteceu no Quartel do Comando Geral (QCG) da Polícia Militar, em Vitória. Na ocasião, o prefeito de Itapemirim, Thiago Lopes, destacou a integração entre os governos estadual e municipal.

“O fruto dessa parceria tem sido positivo para Itapemirim. E hoje estamos aqui recebendo essas armas que serão utilizadas na proteção da nossa sociedade”, pontuou o prefeito ao destacar outras entregas realizadas em conjunto com o governo estadual.

O comandante-geral da Polícia Militar, cel. Douglas Caus, também reforçou a importância do trabalho conjunto. “Estamos trabalhando sempre integrados com as forças municipais para que gere uma melhor prestação de serviço de segurança pública à sociedade. E essa integração tem dado muito certo”, enfatizou.

Após a aquisição das armas, os agentes passarão por treinamentos teóricos e práticos na Academia de Polícia Civil (Acadepol) para utilização das armas no patrulhamento ordinário.

“Estamos instrumentalizando a Guarda Municipal para que, além de cuidar dos próprios munícipes, a corporação também possa atender crimes de menor potencial ofensivo e, com isso, ajudar a Polícia Militar no trabalho de segurança pública”, explicou o secretário de Defesa Social, cel. Oberacy Emmerich Júnior.

Também participou do ato de entrega das armas, o secretário estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffmann, além de oficiais da Polícia Militar.