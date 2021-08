Guarda Civil de Viana apreende aves silvestres após denúncia

A Guarda Civil de Viana foi acionada na manhã desta terça-feira (24), para averiguar a denúncia de um possível transporte irregular de aves silvestres, em um ônibus interestadual de procedência de São Paulo com destino a Alagoas.



A equipe de limpeza da Rodoviária, ao realizar a manutenção no interior do ônibus, avistou uma bolsa grande e suspeita no fundo do veículo. O gerente do local foi acionado, e fez contato com o plantão da Guarda Municipal, que prontamente atendeu o chamado do serviço e constatou que na bolsa continha 30 pássaros silvestres das espécies coleiro e canário.

A GCM acionou a Polícia Ambiental, que recolheu as aves e ficou responsável por finalizar a ocorrência.