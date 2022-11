Guarda Civil de Viana apreende foragido de sistema prisional

A Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV) apreendeu, na tarde deste domingo (27), um foragido do sistema prisional no bairro Industrial, no município.

Durante um patrulhamento nas ruas do bairro, os agentes da GCMV abordaram um indivíduo em atitude suspeita.

Os guardas descobriram que o homem tinha passagem pelos crimes de roubo e tráfico, além de um mandado de prisão em aberto.

O indivíduo foi entregue à 4ª Delegacia Regional de Cariacica.