Guarda Civil Municipal de Cachoeiro participa de curso sobre Disque-Denúncia 181

21 de agosto de 2025

Os Subinspetores Corrêa e Coutinho, da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, participaram do Curso de Credenciamento e Treinamento do Sistema Disque-Denúncia 181 e Plataforma e-Cops, voltado a profissionais de segurança pública do Estado.

O treinamento apresentou como o sistema ajuda na prisão de criminosos, apreensão de armas e drogas, além de fortalecer a integração entre municípios e forças estaduais. Participaram também guardas e agentes de trânsito de outros municípios capixabas.

“Com esse treinamento, nossa equipe está ainda mais preparada para agir com rapidez e precisão, contribuindo para a segurança de toda a população de Cachoeiro”, disse o superintendente da Guarda Civil Municipal, Fabiano Anacleto de Assis.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Clayton Siqueira do Nascimento, destacou a importância do treinamento. “Esse curso fortalece a atuação da nossa Guarda Civil, permitindo que trabalhemos de forma mais eficiente e integrada, garantindo mais segurança para a população”, afirmou.

Com o credenciamento, a Guarda Civil Municipal de Cachoeiro passa a atuar diretamente com informações estratégicas para a segurança pública do município, ampliando sua capacidade de ação e inteligência.

foto divulgação/PMCI