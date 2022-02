Guarda Civil Municipal de Viana prende suspeito de estuprar mulher

A Guarda Civil Municipal de Viana prendeu um suspeito de estuprar uma mulher na manhã desta sexta-feira (25). O crime aconteceu no bairro Nova Bethânia, em Viana.

Durante patrulhamento preventivo no bairro, os agentes Martins e Corrêa foram abordados por uma mulher que informou ter sido vítima de estupro por um homem de 30 anos. A guarnição realizou cerco tático em busca do suspeito na região e, por volta de 15h, foram repassadas informações pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), aos agentes da GCM sobre a localização do suspeito.

Os agentes Martins, Corrêa, Mariana, Oliveira e Fernandes da Guarda Civil Municipal prosseguiram ao bairro Cobilândia, em Vila Velha, onde localizaram o suspeito. A vítima o reconheceu no local, então foi realizada abordagem do indivíduo, que confirmou sua identidade.

O suspeito foi detido e encaminhado ao Plantão da Delegacia Especializada da Mulher, em Vitória.