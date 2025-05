Guarda da Serra tem novo comando e celebra legado da comandante Araújo

Diálogo e reconhecimento mútuo marcam novo momento da Guarda da Serra. Conheça o novo comandante e veja as conquistas dos últimos anos

A Guarda da Serra vive um momento de renovação e reconhecimento: uma cerimônia de transição de comando, marcada por demonstrações de respeito e cooperação mútua, aconteceu nesta sexta-feira (23), às 8h30. O evento deu as boas-vindas ao novo comandante, Diego Nascimento, e reconheceu o legado de Laís Araújo, que comandou a instituição por cerca de quatro anos.

A cerimônia reuniu o prefeito, Weverson Meireles, a vice-prefeita e secretária de Defesa Social, Gracimeri Gaviorno, e as duas lideranças da Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra para celebrar conquistas e alinhar estratégias que garantam a continuidade dos avanços na segurança pública do município.

Para o prefeito da Serra, Weverson Meireles, a cerimônia simboliza o reconhecimento ao trabalho de Laís Araújo, cuja gestão deixou uma marca importante na história da segurança pública da cidade. Ele destaca conquistas relevantes da GCM da Serra sob a liderança da comandante Araújo.

“Nos últimos anos, durante a gestão do prefeito Sergio Vidigal, a Guarda Municipal da Serra avançou em todos os sentidos: como a modernização do armamento, renovação da frota, implantação do cerco eletrônico, do sistema de videomonitoramento e dos botões do pânico nas escolas e comércios, além do aumento do efetivo da corporação. Mas o passo mais importante foi a conquista da confiança da nossa população. Esse reconhecimento mostra o trabalho sério e competente dos nosso Guardas Municipais e foi a comandante Laís Araújo, que junto com o Vidigal, conduziram essas conquistas. Agora, seguimos em frente, com base sólida e com a certeza de que a Serra tem hoje uma das Guardas mais valorizadas e preparadas do Brasil”, revela.

A vice-prefeita e secretária de Defesa Social da Serra, Gracimeri Gaviorno, agradeceu à comandante anterior, Laís Araújo, pela condução firme e comprometida da corporação e deu as boas-vindas ao novo comandante, reforçando o compromisso da gestão com a segurança pública.

“É com muito orgulho que participo desta cerimônia tão simbólica. Celebramos os frutos de um trabalho sério, dedicado e transformador, conduzido pela comandante anterior, Laís Araújo, e damos as boas vindas ao novo comandante. Com diálogo, cooperação e foco na proteção da nossa população, tenho certeza de que seguiremos avançando. A Guarda da Serra é motivo de orgulho para todos nós”, afirma.

Legado

Comandante da GCM entre 2021 e 2025, Laís Araújo esteve à frente de um período de conquistas importantes para a história da Guarda Civil Municipal (GCM) da Serra. Sob a liderança dela, a Guarda da Serra passou por um processo de modernização, fortalecimento institucional e valorização profissional.

Entre as conquistas mais relevantes da gestão de Araújo estão a nomeação dos aprovados no último concurso, o que fortaleceu o efetivo da corporação; a reestruturação material para um armamento mais moderno e eficiente; a renovação completa da frota, com novas caminhonetes e motos; e a aquisição de micro-ônibus, bases móveis e quadriciclos, que aumentaram a capacidade operacional da Guarda.

Laís Araújo também participou da implantação do cerco eletrônico e da ampliação do sistema de videomonitoramento, o maior já implementado na Serra. Nos últimos anos, ela construiu um legado de respeito, eficiência e comprometimento com a população, fortalecendo a Guarda da Serra e deixando bases sólidas para os próximos desafios. Ela compartilha um pouco de sua visão sobre esse período de conquistas.

“Para mim, liderar a Guarda da Serra foi uma missão de muito orgulho e responsabilidade. Sempre acreditei que uma instituição forte nasce da valorização do seu efetivo e da constante busca por inovação. Meu compromisso sempre foi com a eficiência, o respeito e o comprometimento, e espero que o legado que deixamos sirva como base para que a Guarda continue crescendo e enfrentando os desafios com coragem e determinação”, diz.

Conheça o novo comandante

Servidor público da Serra, desde 2019, Diego Nascimento assume o comando da GCM, a partir desta sexta-feira (23), aos 39 anos. Graduado em Tecnologia em Segurança Pública e pós-graduado em Gestão em Segurança Pública, o comandante acumula experiências importantes no setor público, que o habilitam a oferecer um serviço qualificado à sociedade.

Casado e morador da Serra desde 2013, o novo comandante destaca-se pelo comprometimento com a segurança pública e o bem-estar da população. Ele revela os princípios de trabalho que conduzirão a sua gestão à frente da GCM.

“Mais do que uma profissão, ser guarda municipal é uma missão de vida: servir, proteger e fazer a diferença no dia a dia da população. Quando trabalhamos juntos, com espírito de equipe, respeito mútuo e colaboração, todos evoluímos e contribuímos para uma cidade mais segura, justa e humana”, defende.

Avanços no combate à criminalidade

A Serra reduziu registros de homicídios (-22,74%), em diversos crimes contra o patrimônio (-34,65%) e em furto e roubo de veículos (-17,1%) no primeiro trimestre de 2025. Neste ano, 244 veículos roubados ou furtados foram recuperados, o que representa cerca de 4 a cada 10 veículos levados.

O trabalho da Guarda da Serra, em integração a forças de segurança e de trânsito, resultou na queda de 45% no número total de homicídios. Além disso, entre fevereiro e abril, o município não teve registros de feminicídio, um resultado que reflete o fortalecimento das políticas públicas de proteção à mulher.