Guarda de Cachoeiro realiza primeiro torneio de tiros entre GCMs do Sul do Estado

today5 de outubro de 2025 remove_red_eye43

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim promoveu, neste sábado (4), o primeiro torneio de tiros entre guardas civis municipais do Sul capixaba. O evento reuniu representantes das corporações de Cachoeiro, Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Anchieta, em um momento de confraternização, integração e valorização da categoria.

A competição faz parte das comemorações pelo Dia Nacional da Guarda Civil Municipal, celebrado em 10 de outubro, e teve como objetivo fortalecer os laços entre as instituições e estimular a troca de experiências entre os profissionais da segurança pública municipal.

O secretário municipal de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, destacou a relevância da iniciativa.

“Esse tipo de evento promove a inclusão e a participação dos nossos agentes, além de reconhecer o trabalho que desempenham diariamente em prol da segurança da população. É também um momento de lazer e valorização para toda a categoria”, afirmou.

O torneio contou com o apoio da Polícia Militar, com o tenente-coronel Fabrício Dutra atuando como árbitro da competição. Também colaboraram com o evento o Sindicato Estadual das Guardas Municipais (SIGMATES), a Associação Comercial e Industrial de Cachoeiro de Itapemirim (ACISCI) e o Clube de Tiro de Cachoeiro de Itapemirim, que sediou a atividade.

Os primeiros colocados foram premiados com troféus, em reconhecimento ao desempenho e à dedicação dos participantes.

O torneio reforçou o espírito de união entre as forças de segurança da região e marcou o início das celebrações alusivas à data que homenageia os guardas civis municipais em todo o país.