Guarda Municipal apreende casal tentando transportar drogas de Vitória a Viana

11 de junho de 2023

Guarda Municipal de Viana trabalha para manter a segurança dos munícipes

No início da madrugada deste sábado (10), dois indivíduos tentaram transportar drogas de Vitória a Viana por meio de carro de aplicativo. Os suspeitos saíram do bairro São Benedito, na Capital, com destino ao bairro Universal.

Durante o trajeto, o condutor do veículo realizou uma manobra estranha que chamou a atenção de agentes da Guarda Civil Municipal de Viana (GCMV), que estavam realizando a ronda preventiva no bairro Canaã.

Os guardas pararam o veículo e iniciaram a revista. Ao averiguar a parte de trás do banco traseiro, os agentes encontraram diversas drogas no local: 200 pedras de crack, 269 saquinhos com cocaína, 48 buchas de maconha e 40 de haxixe.

Os dois suspeitos e os materiais foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

A polícia liberou o motorista de aplicativo visto que, pelo entendimento das autoridades, não tinha nenhum vínculo com o casal.