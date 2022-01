Guarda Municipal e Polícia Militar intensificam segurança no verão em Itapemirim

Mais segurança no verão em Itapemirim. A Guarda Municipal, em conjunto com a Policia Militar, definiu o planejamento de segurança em que toda a faixa litorânea do município será priorizada com o patrulhamento preventivo e pontos-base por parte das equipes operacionais de ambas corporações. O policiamento no interior também receberá atenção das forças de segurança.

Para otimizar o atendimento das demandas também foi criada uma base de operações com guardas municipais e agentes patrimoniais, que poderão emitir alertas nos casos em que as câmeras do Cerco Inteligente identifiquem veículos com restrição de furto e roubo trafegando pelo município.

A Central de Videomonitoramento composta por câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade vai auxiliar no trabalho de proteção e segurança eletrônica e no acionamento de viaturas para o atendimento de ocorrências policiais ou de socorro.



Em casos de emergência, o munícipe pode acionar a Guarda Municipal pelo telefone 153 e a Polícia Militar pelo 190.