Guga Nandes lança “Subconsciente” com participação do Sorriso Maroto

today16 de março de 2023 remove_red_eye46

Canção chega às plataformas digitais no dia 16 de março e fecha projeto “No Seu Tempo”

Guga Nandes escolheu uma canção super especial para fechar a sequência de lançamentos do projeto “No Seu Tempo”. Para encerrar com chave de ouro, o cantor e compositor apresenta “Subconsciente” com a participação do grupo Sorriso Maroto. A novidade chega às plataformas digitais de música no dia 16 de março.

A música é um pagode romântico da melhor qualidade, cheio de sentimento e emoção, como o público gosta. Bruno Cardoso, além de dividir os vocais com o Guga nesta faixa inédita, também assina sua autoria e a produção musical do projeto que contou com a participação de grandes nomes do segmento.

“Essa já é uma parceria prometida há um tempo. Pelo fato de eu ser um dos produtores musicais do projeto, a turma já criava uma expectativa desse encontro. O Guga se tornou um grande amigo do Sorriso, com isso, mais perfeito impossível. Ficamos felizes em cantar esse som, que tem muito dos pagodes clássicos do Sorriso em seu DNA. Tá incrível!” afirma Bruno.

Com o refrão marcante, que diz assim: “Minha estrela, meu diamante, a vida inteira quero te amar. Seja bem-vinda, meu sol brilhante, a casa é sua pode ficar!””Subconsciente” faz uma verdadeira declaração de amor e tem tudo para ser mais um hit do cantor.

“Estou muito feliz com o resultado desse projeto. “No Seu Tempo” marca uma nova fase da minha carreira, mais madura e autoral. Tenho um orgulho enorme e uma satisfação pessoal de contar com a participação de artistas tão importantes na minha trajetória que toparam fazer parte desse momento comigo como: Péricles, Dilsinho, Vitinho e o Sorriso Maroto. Encerrar essa história com essa canção tem um significado especial, pois ela representa o amor. Esse foi o sentimento que envolveu todo esse ciclo”, comenta Guga.

“No Seu Tempo” foi dividido em dois volumes e resultou em um audiovisual, gravado em 2022 no Rio de Janeiro, e em um álbum especial que é um verdadeiro presente para os fãs do artista e para quem curte pagode. O primeiro volume traz “Lábia” com a participação do Dilsinho, “Amarradão”, “Chá”, “Cara Amarrotada”, “Frio Na Barriga”, “Indícios” e dois medleys especiais um com “Reticências/ Fã de Ferro” e outro com “Apaixonei de Vez/Solteiro”. Já o segundo volume saiu com “Mira Certeira” feat com Péricles, “Beijoterapia”, “Oito ou Oitenta”, “Perfeição”, “Tem Tudo a Ver”, “Presentinho” e “Faz a Louca”com Vitinho.

Com muito talento e simpatia, Guga Nandes representa a nova geração do pagode e vem conquistando o seu espaço no mercado. As suas canções e os clipes gravados no show ao vivo comprovam que a energia é contagiante, fazendo todo mundo cantar e se divertir.

Sobre Guga Nandes

Escolhido entre os 10 artistas para ficar de olho pelo Youtube, GUGA NANDES está provando porque é o novo fenômeno do pagode brasileiro. Dono do Hit “Presentinho”, sucesso nas rádios e nos streams, o cantor e compositor consagra seu nome no mercado. O artista acumula mais de 1,2 bilhões de streams somando os aplicativos de música e as redes sociais. Ao longo da sua carreira, já gravou com Mumuzinho, Vitão, Suel, Sudário, Vitinho, Péricles, Dilsinho, Sorriso Maroto entre outros. As faixas “Reticências” e “Apaixonei de Vez”, são singles de Platina, ambas somando mais de 80 milhões de plays.

Em 2021 ganhou o prêmio na categoria “APOSTA” pela Rádio Globo Quem. No ano seguinte lançou o EP “5 Fases”, que conta com o sucesso “Apaixonei de Vez” e “Birrinha”. No ano passado, mais um projeto especial marcou uma nova fase da carreira do artista, ele lançou o álbum “No Seu Tempo” com feats especiais, canções inéditas e regravações de hits. O mesmo ganhou um audiovisual gravado no Rio de Janeiro e teve a faixa “Lábia”, parceria com o Dilsinho, com destaque da primeira parte desse projeto e “Mira Certeira” na segunda, apresentada ao público no início de 2023.

Ouça aqui: https://umusicbrazil.lnk.to/Subconsciente