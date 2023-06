Gusttavo Lima inicia o lançamento do DVD “Embaixador 15 Anos”

Álbum comemorativo celebra os 15 anos de carreira do artista

Com uma trajetória marcada por inúmeros sucessos, o cantor Gusttavo Lima apresenta o novo álbum “Embaixador 15 Anos” – gravado no Allianz Parque durante a 3ª edição do festival Buteco São Paulo. Com lançamento da Sony Music e Balada Music, o projeto comemorativo aos 15 anos de carreira profissional do Embaixador será disponibilizado a partir desta quinta-feira (01/06), com a divulgação da música “Fora do Comum” nas plataformas digitais e o videoclipe no YouTube.

Em uma ação diferenciada, Gusttavo Lima colocará no ar diariamente, às 11h, os áudios e vídeos de 15 canções e, para alegria dos fãs, no dia 15/06, lançará o álbum completo com todas as músicas do DVD – incluindo medleys, regravações de clássicos sertanejos, além de faixas bônus e a inédita “Solteiro Frustrado”, que foram registradas durante o evento Buteco Belo Horizonte.

“É com uma imensa alegria e gratidão que anuncio o lançamento do DVD mais esperado do ano! Esse álbum é um presente, uma forma de retribuir todo o carinho e apoio que recebi ao longo desses 15 anos. Preparem-se para cantar e relembrar momentos únicos”, destaca o artista que promove neste novo projeto uma verdadeira viagem ao longo do seu repertório, trazendo canções que fazem parte de sua história desde o seu primeiro CD/DVD, “Inventor dos Amores” (gravado em 2010) até chegar aos hits do EP “Buteco Goiânia” (2022).

Cantor, músico autodidata e compositor, Gusttavo Lima saiu de casa aos nove anos de idade para trilhar sua carreira ao lado de seus irmãos. Aos 18 anos, deu início à carreira solo e hoje, aos 33, é considerado um dos maiores nomes da música nacional. Neste novo álbum comemorativo, ele reúne hits como: “Inventor dos Amores”, “Cabelo Cor de Ouro”, “Frases tão Doídas”, “Fui Fiel”, “Sujeito”, “Cem Mil”, “Fala Comigo”, “Na Hora de Amar”, “Milu”, entre outros.

“O DVD ´Embaixador 15 Anos´ chega para reafirmar o meu compromisso com a arte, com a música e com todos vocês. É um capítulo emocionante da minha história que será eternizado em cada reprodução, em cada coração que se conectar com as minhas músicas. Obrigado por fazerem parte dessa jornada”, finaliza o Embaixador, que segue pelo Brasil com sua atual turnê de shows e com o festival Buteco arrastando multidões por onde passa.