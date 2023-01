Gusttavo Lima libera a inédita “Saudade da Minha Vida”, veja o clipe

Primeira faixa do novo DVD gravado no Buteco São Paulo está liberada nas plataformas digitais e videoclipe do YouTube

Já está no ar mais um hit do cantor Gusttavo Lima. O Embaixador acaba de disponibilizar em todas as plataformas digitais a inédita “Saudade da Minha Vida” – música que levantou mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque durante a 3ª edição do Buteco São Paulo, realizado no final do mês de novembro/2022. A canção abre os trabalhos de divulgação do novo DVD em comemoração aos 15 anos de carreira do artista, registrado no evento.

Com uma proposta singular, Gusttavo Lima promete colocar todo mundo pra dançar ao som de um refrão daqueles bem empolgantes: “Ow saudade que eu tava / Da minha vida / Da vida de cachorrada / Da vida de putaria”. A letra é uma composição de RennO Poeta, Lucas Macenna e Igor Costa.

“Saudade da Minha Vida tem uma sonoridade diferente de tudo que já fiz, misturando o forró da pisadinha com a percussão da vaneira sulista. Saímos do óbvio, pois a ideia é mostrar nesta faixa um swing diferente de tudo que existe no mercado. Acredito que o importante é mesmo inovar e essa canção é pura inovação!”, pontua o Embaixador, que fechou 2022 com um feito inédito: além de ser o artista mais tocado nas rádios pelo quinto ano seguido, ele emplacou o 1º e 2º lugar entre as músicas mais executadas com as faixas “Bloqueado” e “Termina Comigo Antes.

Um lançamento Sony e Balada Music, “Saudade da Minha Vida” vem para criar tendência. O videoclipe chegou ao canal oficial do cantor no YouTube nesta sexta-feira (27/01), às 11h.

Confira a letra:

Saudade da Minha Vida (RennO Poeta / Lucas Macenna / Igor Costa)

Olha quem chegou

Ja tá com alguém

Ontem terminou

Chorou falou que não tava bem

Sei sua intenção é me fazer sofrer

Pisar no nego botar pra foder

Mas deixa eu te dizer

Refrão

Ow saudade que eu tava

Da minha vida

Da vida de cachorrada

Da vida de putaria

E por falar em putaria to aqui fazendo uma

Na minha mesa tem a loira

A morena e a ruiva

Hoje não sou eu que escolho

Elas que estão me escolhendo

Pela cara da minha ex

A deprê já tá batendo

