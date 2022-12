Harmonização Orofacial: homens estão cada vez mais buscando pelo procedimento

Segundo a expert Larissa Lima, os procedimentos mais visados são os que dão características mais contornadas no rosto como maxilares mais retos e queixos definidos

Os homens estão cada vez mais vaidosos e preocupados com a beleza. De acordo com pesquisa divulgada pela Euromonitor, apesar de a população brasileira representar menos de 3% da população mundial, o Brasil responde por 13% do mercado global de beleza masculina.

De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, entre 2014 e 2019, o número de procedimentos de harmonização facial realizados por homens teve um aumento de 255%. Larissa Lima, expert em harmonização orofacial, afirma que atualmente 30% de seus pacientes são do público masculino, e procedimentos no queixo e mento são os mais visados.

“A harmonização orofacial é uma técnica ideal para aqueles homens que buscam valorizar os traços faciais masculinos e melhorar a autoestima. É possível, por meio das técnicas de harmonização, realizar a correção da forma e proporção do maxilar e queixo, por exemplo, a fim de dar mais equilíbrio à aparência masculina, valorizando os traços individuais do paciente”, explica Larissa.

Entre os famosos, é extensa a lista dos que já se renderam ao procedimento. O DJ Alok é um dos mais conhecidos, visto que seu preenchimento mandibular virou inspiração para muitos homens, inclusive, inspirou o ex-bbb Eliezer. O ator Guilherme Leicam foi outro que realizou preenchimento na mandíbula, além da região malar, nariz, orelhas, queixo, têmpora e aplicação de toxina botulínica no rosto todo.

A especialista aponta que a maior parte dos pacientes desejam valorizar o contorno do rosto e o sorriso, com o uso de lentes de contato dental, além de procedimentos visando tornar os maxilares mais retos e fortes e queixos definidos; além da suavização de rugas e linhas de expressão.

“Visando proporcionar equilíbrio estético e funcional, entre os procedimentos mais buscados pelo público masculino estão a reabilitação dos dentes com o uso de lentes de contato. Dentre os procedimentos mais buscados pelos homens, podemos citar aplicação da toxina botulínica, de ácido hialurônico e de estimuladores de colágeno para combater a flacidez. Há demanda também pelos preenchedores, que criam volume em locais estratégicos do rosto, como queixo e mandíbula”, enumera Larissa.

As técnicas para cada paciente devem ser planejadas e realizadas por um especialista em harmonização orofacial. “O planejamento é realizado após uma avaliação detalhada das características faciais da pessoa, com o objetivo de alcançar resultados naturais e simétricos, aliando a expectativa com os resultados possíveis de serem alcançados, sem perder de vista os cuidados com a segurança do paciente”, ressalta Larissa.