HIFA abre cadastramento para doulas acompanharem partos em Guarapari

today4 de abril de 2023

Após uma reunião no dia 14 de março com a diretoria, o jurídico do Hospital Materno Infantil Francisco de Assis (HIFA) Guarapari e um grupo de doulas, foi possível alinhar como será a atuação dessas profissionais com a finalidade de trazer o benefício para as gestantes, conforme o que prevê a lei nº 221/2021, de iniciativa da vereadora Kamilla Rocha. A partir de então, o hospital iniciou o cadastramento das profissionais. Até o momento, duas doulas realizaram o cadastro e estão aptas a atuarem na unidade.

Para os efeitos desta lei e, em conformidade com os critérios da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), doulas são acompanhantes de partos com certificação ocupacional em curso, para a finalidade de prestar suporte contínuo às gestantes, em seu ciclo de gravidez, favorecendo assim a evolução positiva da gestação e o bem-estar das gestantes.

Segundo Geiza Rodrigues, coordenadora de enfermagem da maternidade, além do cadastramento, as doulas vão passar por uma visita à maternidade, acompanhadas pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) para que elas conheçam as normas e rotinas de segurança, e a partir daí poderão vir com a gestante que desejar.

Para as doulas que desejam atuar no HIFA, é necessário procurar o hospital, apresentar documentação e certificação de formação para cadastramento. No momento da internação, a gestante poderá ter um acompanhante de sua escolha e a doula. Tanto gestante quanto a profissional deve assinar um termo de responsabilidade no momento em que darem entrada no hospital.

foto Jefferson Rudy/Agência Senado