Higiene Bucal: rotina correta pode prevenir AVC e outras doenças graves

today29 de julho de 2025 remove_red_eye68

Dentista explica passo a passo do cuidado ideal com a boca e alerta sobre a relação entre saúde bucal e doenças como o AVC

Manter uma rotina diária de higiene bucal vai muito além da estética ou do hálito fresco. É uma prática essencial para prevenir cáries, gengivites e até doenças mais graves, como o Acidente Vascular Cerebral (AVC). Julho é o mês dedicado a conscientização sobre a importância de cuidar da saúde bucal – e as consequências de negligenciá-la. Mas atenção: tem o jeito certo de escovar os dentes.

O cirurgião-dentista Jefrey Quadros explica que a escovação deve ser feita após as refeições e, principalmente, antes de dormir. “À noite, o fluxo salivar diminui, e como a saliva tem enzimas que combatem as bactérias, escovar antes de deitar é essencial”, orienta o dentista.

A técnica correta também faz toda a diferença: escova com cerdas macias, movimentos suaves e circulares, com a escova posicionada a 45º em relação à gengiva. A escovação deve durar cerca de dois minutos, com o uso de creme dental com flúor na quantidade equivalente a uma ervilha. “Esfregar com força não limpa mais, apenas agride a gengiva e pode causar retrações e sensibilidade dentária”, alerta Quadros.

Fio dental: o herói silencioso da saúde bucal

Apesar de muitas vezes esquecido, o fio dental é responsável por remover cerca de 40% da placa bacteriana, especialmente em áreas que a escova não alcança. Estudos recentes têm demonstrado que o uso do fio dental ao menos uma vez por dia está associado a redução de até 44% no risco de AVC cardioembólico, 22% no risco de AVC isquêmico e 12% no risco de fibrilação atrial.

O mecanismo de ação que relaciona a saúde bucal com doenças cardiovasculares começa com a presença de bactérias na cavidade oral, especialmente em casos de gengivite e periodontite.

“Essas bactérias podem entrar na corrente sanguínea por meio de pequenas lesões na gengiva causadas, por exemplo, pela escovação inadequada ou pela falta de higiene. Uma vez na circulação, essas bactérias provocam uma resposta inflamatória no organismo, que pode afetar diretamente os vasos sanguíneos e o coração. Esse processo inflamatório está associado ao desenvolvimento de diversas doenças cardiovasculares, como AVC, infarto, aterosclerose (acúmulo de placas de gordura nas artérias) e a endocardite, que é uma infecção no revestimento interno do coração”, explica o dentista.

Na maioria dos casos, basta usar o fio dental uma vez por dia, à noite, antes da escovação. “Isso remove os restos de alimentos acumulados durante o dia e evita que as bactérias se multipliquem durante a noite. Usar mais de uma vez por dia pode até ser prejudicial se feito com força excessiva. Há exceções, como pacientes com doença periodontal, uso de aparelho ortodôntico ou outras condições específicas, sempre com orientação do dentista”, completa.

Não esqueça da língua

A limpeza da língua também entra na rotina ideal. “Ela ajuda na prevenção do mau hálito e contribui para a redução de bactérias bucais. Pode ser feita com a própria escova ou raspador de língua”, afirma Quadros.

Enxaguante bucal: uso opcional

O enxaguante bucal não substitui a escova e o fio dental, mas pode ser um complemento interessante. “O ideal é escolher fórmulas sem álcool e com flúor, para não agredir a mucosa”, sugere o dentista.

A rotina ideal de higiene bucal envolve escovação correta, uso diário do fio dental, limpeza da língua e, se possível, enxaguante bucal. Mais do que proteger os dentes, esses hábitos ajudam a manter o corpo saudável como um todo.

“A nossa saúde começa pela boca. O ideal é visitar o dentista a cada seis meses, mesmo que não haja dor ou desconforto. A prevenção é sempre o melhor caminho”, conclui.