Himaba reforça importância da amamentação e incentiva doação de leite

today19 de maio de 2023 remove_red_eye54

Nesta sexta-feira, 19 de maio, é comemorado o Dia Internacional de Doação de Leite Humano, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância da doação e incentivar as mulheres em fase de aleitamento. A amamentação tem comprovadamente impacto na redução da mortalidade infantil. O leite humano é o único alimento capaz de oferecer todos os nutrientes necessários, fornecendo aos bebês prematuros o rápido ganho de peso e protegendo de infecções.

Um frasco de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. O Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, conta com Banco de Leite Humano (BLH) e incentiva doações. O estoque atual, com 4,8 ml de leite, é baixo para atender à demanda.

“Para atender à necessidade das crianças, são necessários, em média, 70 litros de leite por semana. Um simples gesto ajuda na recuperação de recém-nascidos prematuros e de baixo peso, internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)”, destacou Angélica Carvalho, coordenadora do BLH.

O Banco de Leite Humano da unidade, gerenciada pelo Instituto Acqua em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesa), recebe doações do alimento e realiza coleta externa na região de Vila Velha e também em Cariacica. Basta entrar em contato pelo telefone (27) 3636-3151 ou via e-mail: [email protected], onde a doadora receberá todas as orientações da equipe sobre os procedimentos para a coleta e armazenamento do leite. A retirada dos frascos com leite coletado pela mãe pode ser feita pelo Himaba na residência da lactante uma vez por semana, em dia e horário agendados.

Para doar, além da disponibilidade, a doadora deve ser saudável, não tomar nenhum medicamento que interfira na amamentação, e apresentar exames laboratoriais recentes, realizados no período de 6 meses. Todo leite doado é analisado, passando por testes de qualidade, processado, pasteurizado e só então é ofertado aos bebês prematuros.

Para Emílio Mameri, diretor-técnico da unidade, a conscientização das mães para este ato de amor é essencial. “Nós queremos sensibilizar as mães quanto à importância da amamentação e da doação de leite humano, principalmente para os bebês que estão internados e impossibilitados de serem amamentados pela própria mãe. Se você está amamentando, seja doadora e ajude a quem precisa. Doar leite materno é um gesto que salva vidas”.

Orientações para doação

– Escolha um frasco de vidro com tampa plástica (do tipo café solúvel);

– Retire o rótulo e o papelão que fica sob a tampa;

– Em seguida, coloque em uma panela o vidro e a tampa e cubra com água, deixando ferver por 15 minutos (conte o tempo a partir do início da fervura);

– Escorra a água da panela e coloque o frasco e a tampa para secagem de boca para baixo em um pano limpo;

– Deixe escorrer a água do frasco e da tampa. Não enxugue;

– Feche o frasco sem tocar com a mão na parte interna da tampa;

– Você poderá usar quando estiver seco.

Como doar no Himaba

O Banco de Leite funciona todos os dias, inclusive sábados, domingos e feriados, sempre das 8h às 16h. Para doar, basta entrar em contato pelo telefone (27) 3636-3151, ou e-mail, [email protected], onde a doadora receberá todas as orientações da equipe do Banco de Leite Humano sobre os procedimentos para a coleta e armazenamento do leite. A coleta dos frascos pode ser feita pelo Himaba na residência da lactante uma vez por semana, em dia e horário agendados.