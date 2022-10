Hip Hop na 2ª Batalha City neste sábado (08) no Centro de Referência da Juventude Colatina

today6 de outubro de 2022 remove_red_eye33

Cerca de 200 pessoas estão sendo esperadas para o evento, que contará com a primeira edição da Batalha da Rosa, com mulheres MCs e oficina de grafitti

As juventudes do Espírito Santo que amam a cultura hip hop já tem uma opção de programa neste fim de semana. Elas vão se encontrar neste sábado (08), no Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Colatina, localizado no bairro João Manoel Meneghelli, para participar da segunda edição da Batalha City Colatina, a partir das 9 horas.

Cerca de 200 pessoas estão sendo esperadas para o evento, que contará com a primeira edição da Batalha da Rosa, com mulheres MCs e oficina gratuita de graffiti. Uma das grandes presenças é do MC 90, primeiro capixaba a representar o Estado no campeonato nacional. Ele será um dos jurados da batalha. Também haverá apresentações de break e, durante o evento, o microfone vai estar aberto para a participação do público.

São oito competidores inscritos para a Batalha do City Colatina. Eles foram selecionados nas competições realizadas em Colatina, São Mateus, Baixo Guandu, Linhares, Serra e Vitória. Serão três rounds sempre com dois competidores que têm, cada um, 45 segundos para rimar. Além do MC 90, a MC Nelulosa, de Baixo Guandu e o público formam o corpo de jurados.

A batalha final é bate e volta entre os competidores. Haverá premiação. Já na Batalha da Rosa, há duas MCs inscritas, a MC Bia e a MC Sabrina.

Serviço

Programação da Batalha City Colatina

9h – Abertura do evento.

9h30 – Apresentações do Centro de Referência das Juventudes (CRJ) Colatina, da Batalha da Rosa e do Coletivo Instituto Urbano.

10h – Break dance.

10h30 – Oficina de graffiti.

12h – Almoço.

13h30 – Continuação do workshop de grafitti e roda de conversa sobre a profissionalização e a divulgação de culturas do Hip Hop.

15h – Batalha City Colatina, Batalha da Rosa e Pocket Show.

17h – Encerramento.

CRJs

Os jovens de 15 a 24 anos atendidos nos CRJs São Mateus, Linhares, Novo Horizonte (Serra), Feu Rosa (Serra), além de Colatina, participam do II Batalha City Colatina. Os Centros de Referência das Juventudes levam gratuitamente os jovens para passeios.

Além disso, os CRJs ofertam gratuitamente cursos, oficinas de geração de renda, além de disponibilizar computadores e internet em salas humanizadas e modernas. Lá, os jovens contam com salas de dança e laboratório criativo, além de poder fazer com profissionais qualificados planos de trabalho e de vida, entre outros serviços prestados nas áreas da cultura, lazer, trabalho e direitos humanos.

Os CRJs representam a principal ação do Eixo de Proteção Social do Estado Presente. Com capacidade para atender mais de 65 mil jovens por ano, eles são espaços de integração e potencialização das juventudes.

Estado Presente

O Projeto Estado Presente: Segurança Cidadã é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo, que conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para a implementação de ações de prevenção e combate à violência.

O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e historicamente mais atingidas pela violência.

Com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Governo do Estado inaugurou 14 CRJs, em Vila Velha, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, Aracruz, São Mateus, Guarapari, Linhares, Colatina, Vitória e Cariacica.

Saiba mais em juventudes.es.gov.br