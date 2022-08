História de cãozinho caramelo concorre com 243 obras do Brasil e é selecionada em concurso literário

A autora é Lílian Menenguci e a história de Balu foi inspirada em três “amicães” que ela conviveu durante a infância e a adolescência

A história de um cãozinho caramelo – aquele mesmo, o típico cachorro vira-lata que costumamos encontrar por todo país –, foi selecionada no Concurso Literário Artêrinha 2022, da Editora Appris, do Paraná. “Balu, o amicão”, concorreu com outras 243 obras de todo Brasil. A autora, Lílian Menenguci é professora do curso de Pedagogia da Doctum no Espírito Santo e autora de livros infantis.

Dentre as obras de Menenguci estão “Os medos de Lili”, “Casa de papel”, “A criança mágica” e o “Mistério da bolinha de gude”. Escrever para crianças é, além de tudo para professora, a garantia do direito à leitura por e para todos. “Recebi o resultado do Artêrinha com alegre surpresa! Quem escreve, entre outras questões, quer ser lido. Por essa razão, importa que o direito à leitura literária seja garantido, de fato, desde a mais tenra idade. Talvez, também por isso, eu goste de escrever para e com as crianças. Aposto na cultura da arte como elemento potente na formação humana. Que outras tantas iniciativas como essa, do Artêrinha, sejam possíveis para alargarmos nossas margens”, comenta a escritora.

Lilian relembra que a inspiração para “Balu, o amicão”, veio da sua infância e adolescência, quando conviveu com três ‘amicães’ reais: Veludo, Tigre e Keity. As histórias de afeto nesta trajetória da vida da autora foram materializadas no livro como forma de agradecimento aos cães.

“Quando era criança, tive o Veludo. O vira-lata foi meu primeiro amicão. Nas férias, convivia com o Tigre, que era o cãozinho dos meus avós paternos. Ele sempre nos recebia com uma festa daquelas. Já na adolescência, Keity, uma cadela super simpática, foi uma companhia muito especial. Balu, apesar de ser uma personagem fictícia, de algum modo, tem um pouquinho de todos esses amigos caninos. O livro materializa a minha forma de agradecê-los pelo amor que sempre me deram”, finaliza a escritora e professora.

Para conferir “Balu, o amicão”, será preciso esperar mais um pouquinho pelas fases de produção, publicação, divulgação e distribuição da obra.

Sinopse

A narrativa traz Balu, um cachorro vira-lata, caramelo, que depois de um longo período de chuvas, finalmente, tem a oportunidade de passear pelas ruas da cidade na companhia de Chico, seu tutor. Ele só não imaginava que esse dia ficaria marcado, para sempre, na sua memória. Chico, que era colecionador de sapatos, se distraiu com as promoções da sapataria. Quando se deu conta, Balu havia desaparecido. O cachorro sequestrado, tinha apenas o desejo de voltar para casa. Mas, para isso, era necessário um plano. Será que Chico, reencontra o seu amicão?