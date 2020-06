HOJE | Jaqueline Moraes participa de live com movimento Transparência Capixaba

10 de junho de 2020

A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, participa, nesta quarta-feira (10), de uma live organizada pelo movimento Transparência Capixaba. O encontro será mediado pela associada e professora Adila Damiani.

O movimento programou uma hora de conversa com apresentação das participantes, seguida de explanação sobre o papel da vice-governadora nas políticas públicas do Estado, principalmente neste momento de pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).



Jaqueline Moraes vai falar acerca dos contratos emergenciais do Governo do Estado, sobre a transparência nos dados do painel COVID, a situação dos leitos de UTI, número de respiradores, possibilidade de medidas mais restritivas à interação social e o planejamento do Estado para o retorno do comércio.



A vice-governadora comentará ainda sobre fake news e seu necessário enfrentamento. Temas como planejamento para o fim do Estado de Emergência em Saúde Pública, situação geral dos municípios capixabas e a comparação com o os demais estados do País também entrarão na pauta. Ao final, a live será aberta para as perguntas dos participantes.



O evento será transmitido ao vivo, às 16 horas, na rede social da Transparência Capixaba, no Instagram. O público poderá interagir com a vice-governadora através do envio de perguntas.

Serviço

Live Transparência Capixaba

Data: 10/06 (quarta-feira)

Horário: 16h

Transmissão: Instagram – Transparência Capixaba