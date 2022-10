Homem é atropelado durante briga de trânsito, veja o vídeo

Foi publicado vídeos nas redes sociais nesta terça-feira, 11, mostrando uma briga de trânsito que ocorreu em Macapá, no Amapá, por volta das 8h, onde é possível ver um desentendimento entre dois motoristas.

É possível ver nas imagens um deles pegando um facão dentro do carro e partindo para cima do motorista que está dentro do veículo, com isso ele acelera e atropela o outro.

De acordo com informações, o homem que foi atropelado seria um policial. Ele foi socorrido e levado para o Pronto Socorro com a perna fraturada. Já o outro foi preso.

Veja os vídeos