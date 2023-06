Homem e mulher são detidos com aproximadamente um quilo de crack

Na manhã de domingo (17), os policiais militares do 3º Batalhão detiveram uma mulher de 46 anos, um homem de 40 e apreenderam com eles um tablete de aproximadamente um quilo de crack, durante o patrulhamento em São José do Calçado.

Os policiais receberam uma denúncia anônima, informando que uma mulher estaria vindo do Rio de Janeiro com destino ao município, trazendo drogas para serem entregues a um homem, já conhecido pela suspeita de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Por volta das 06h, os policiais conseguiram visualizar uma mulher descendo de um ônibus Interestadual no bairro João Marcelino de Freitas, local conhecido por “vala”, carregando em uma das mãos uma bolsa de viagem, que ao ser questionada, de pronto informou que estava transportando um tablete de crack.

Durante a abordagem à suspeita, outra viatura prosseguiu ao endereço do homem, onde seria entregue o entorpecente, sendo detido pelos policiais após tentativa de fuga. A mulher informou que receberia o valor de R$ 800 para buscar a droga na comunidade do Jacarezinho/RJ.

Diante do flagrante os suspeitos foram conduzidos à 6ª Delegacia de Polícia Civil em Alegre, onde o material apreendido foi entregue.