Homem se entrega à Polícia para deixar tráfico de drogas

today4 de abril de 2023 remove_red_eye55

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, prendeu neste sábado (1º) um homem de 19 anos, no bairro Valdir Furtado Amorim, antigo BNH, em Cachoeiro Itapemirim. Na residência dele, localizada no bairro União, foram apreendidos 03 quilos de maconha.

O suspeito compareceu ao plantão da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, relatando que queria deixar a vida do tráfico de drogas e queria entregar o entorpecente que estava na sua casa.

Diante desta informação, os policiais civis seguiram para o local, a fim de verificar a veracidade da informação. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a droga no local onde o homem havia informado. Após a confirmação do fato, ele recebeu voz de prisão e foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico.

O homem detido alegou que ele e o comparsa estão sendo ameaçados de morte por traficantes de Vitória, que estariam querendo tomar o controle do tráfico de drogas no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim.

O detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

por Olga Samara Gomes

foto ilustrativa