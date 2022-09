‘Homens não Choram’, do escritor britânico Paul Connolly, estreia no Looke com exclusividade

Chegam também ‘1942 – A Batalha Desconhecida’ e ‘Vou te Seguir na Escuridão’, entre outras novidades

O Looke, plataforma de filmes e séries, traz muitas novidades para seus assinantes a partir de 29 de setembro. Entre os destaques estão lançamentos exclusivos Looke, “Homens não Choram” e “1942 – A Batalha Desconhecida”, além de “Vou te Seguir na Escuridão”.

Lançamentos exclusivos Looke

Homens Não Choram (Big Boys Don’t Cry) | Biografia, Suspense

A produção é uma cinebiografia britânica sobre Paul Connolly, autor de sucesso que até os 20 anos era incapaz de ler e escrever corretamente. Seu primeiro livro foi sobre crescer em um lar comunitário, lutar para sobreviver à educação recebida e recriar sua vida, sem nunca olhar para trás.

Sinopse: baseado em uma história real. Paul Connolly relembra sua infância difícil em um orfanato, durante uma investigação policial sobre o suicídio de seu amigo de infância. Enquanto tenta construir um novo relacionamento com Anthea, Paul é forçado a confrontar os responsáveis por sua infância destruída e pela morte de seu amigo.

Direção: Steve Crowhurst.

Elenco: Michael Socha, Zoe Tapper, Mitchell Norman, Joshua Coombes.

1942 – A Batalha Desconhecida (Rzhev aka Unknown Battle) | Guerra, Drama

Sinopse: Durante a 2ª Guerra Mundial, nos anos de 1942 e 1943, ocorreu na cidade de Rjev, na Rússia, uma série de batalhas não tão conhecidas, mas muito sangrentas, chamadas de “O Moedor de Carne de Rjev”. Após vários meses de intensos combates, o Exército Vermelho finalmente derrota o inimigo, mas às custas de enormes perdas e da morte de dois terços da companhia. Esgotados, os soldados aguardam resgate, mas o quartel-general ordena que eles mantenham o domínio da região a todo o custo e sem reforços, praticamente os sentenciando à morte. A batalha final desses soldados expõe com realidade toda a violência de uma guerra.

Direção: Igor Kopylov.

Elenco: Sergey Zharkov, Ivan Batarev, Oleg Gayanov.

Outras novidades

Vou Te Seguir na Escuridão (I Will Follow You Into The Dark) | Terror

Sinopse: uma mulher deprimida com a morte dos pais se envolve com um homem encantador. Quando ele desaparece misteriosamente após entrar em um prédio mal-assombrado, ela promete encontrá-lo mesmo que tenha que atravessar para o mundo do sobrenatural.

Direção: Mark Edwin Robinson.

Elenco: Mischa Barton, Ryan Eggold, Leah Pipes.