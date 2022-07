HOSPITAL CIDADE SAÚDE | Samarco assina convênio de R$ 4 milhões com Guarapari

today27 de julho de 2022 remove_red_eye61

Foi assinado na manhã desta quarta-feira, dia 27, um convênio entre a Samarco e a prefeitura de Guarapari visando investimentos na aquisição de equipamentos para o Hospital Cidade Saúde na ordem de R$ 4 milhões.

A instituição, que será referência em toda a região, está na fase de instalação da tubulação para gases medicinais e contará com uma estrutura de três pavimentos. A proposta é oferecer pronto socorro adulto e pediátrico, 190 leitos, sendo 38 destinados às UTI’s adulto e infantil.

A iniciativa faz parte da Política de Investimento Institucional e Social da Samarco. A ação irá contribuir para viabilizar, fundamentalmente, a estruturação das áreas de emergência e internação do Hospital.

“É gratificante poder contribuir com equipamentos importantes para o atendimento da população. Sabemos que esse hospital é uma demanda histórica. A criação dessa unidade irá ampliar os serviços de saúde oferecidos à população de Guarapari, será essencial para compor o atendimento junto com outras unidades de saúde do município, proporcionando respostas mais rápidas e reduzindo deslocamentos em casos de urgência”, destacou o diretor de Planejamento e Operações, Sérgio Mileipe. Neste ano foi a segunda vez que a equipe da Samarco visitou as instalações onde funcionará o hospital.

Os recursos serão destinados a 18 salas, sendo previstos quase R$ 2 milhões para sala de emergências, R$ 700 mil para enfermaria de adulto, R$ 416 mil para sala de procedimentos especiais, R$ 243 mil para salas coletivas de observação, mais de R$ 100 mil para sala de observação de pediatria, R$ 80 mil para posto de enfermagem e serviços, entre outros setores.

O prefeito da cidade, Edson Magalhães, aproveitou para fazer uma visita técnica à obra, na companhia do governador do Estado, Renato Casagrande, do diretor de Planejamento e Operações da Samarco, Sérgio Mileipe, autoridades municipais, a deputada federal Norma Ayub, o deputado estadual Theodorico Ferraço e o ex-senador Ricardo Ferraço, além de lideranças de bairros.