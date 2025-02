Hospital de Guarapari terá mutirão de cirurgias eletivas e 22 novos leitos

today14 de fevereiro de 2025 remove_red_eye32

Nesta sexta-feira (14), o Governo do Estado abriu mais 22 novos leitos no Hospital Dr. Luiz Buaiz, em Guarapari, administrado pelo Hospital Infantil Francisco de Assis (HIFA). Estiveram presentes autoridades como o Prefeito Rodrigo Borges, o Secretário Estadual de Saúde Tyago Hoffmann, a Secretária Municipal de Saúde Larissa Santório e vereadores.

A ampliação faz parte da última fase de um projeto que visa aumentar a oferta de leitos no Sistema Único de Saúde (SUS) e melhorar o atendimento à população capixaba. Com a inclusão de 10 leitos de Clínica Cirúrgica – Enfermaria adulto e 12 leitos de Clínica Cirúrgica – Ortopédica Adulto, o hospital agora conta com 183 leitos.

O prefeito Rodrigo Borges destacou a importância desse investimento, que permitirá realizar mais de 10 cirurgias ortopédicas por dia, diminuindo a necessidade de deslocamento para Vitória e aliviando a gestão municipal.

“A cidade de Guarapari necessita muito do apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde para fazer esse hospital funcionar em sua plenitude. E esse movimento de hoje com 22 leitos a mais, possibilitando mais de 10 cirurgias por dia aqui, é muito importante. Vamos assim, diminuir o translado para Vitória, que onerava bastante a prefeitura, e agora vamos trazer aqui os nossos pacientes para fazer as cirurgias ortopédicas”, comentou o prefeito Rodrigo Borges agradecendo os investimentos do Governo do Estado.

A ampliação, iniciada em outubro de 2024, totaliza agora 85 novos leitos contratualizados, passando de 98 leitos SUS para 183, com aporte financeiro de R$ 5.589.926,16 por mês. Além dos novos leitos, o Hospital Dr. Luiz Buaiz ampliou o perfil assistencial aos usuários do SUS, com inclusão da ortopedia adulta e pediátrica, e da sala vermelha pediátrica.

“Temos o compromisso com a população capixaba e essa nova entrega mostra mais uma importante fase na saúde pública capixaba. Passamos de 98 leitos contratualizados para 183 leitos, ampliamos o perfil hospitalar da unidade com atendimentos em ortopedia e a sua capacidade instalada”, afirmou o secretário, Tyago Hoffmann.

Além disso, passou de um hospital caracterizado como Apoio, de média e baixa complexidade, para um hospital Estratégico, com mais de 100 leitos, segundo a classificação da rede hospitalar estadual que considera o perfil assistencial e a sua capacidade instalada, definida na Portaria Nº 215-R, de 2021. A unidade é referência para o atendimento aos guaraparienses, à região Metropolitana de saúde e à região Expandida Sul.