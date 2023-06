Hospital Dr. Jayme Santos Neves participa de projeto em parceria com a Noruega

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é uma das primeiras unidades no Brasil a receber o projeto “Impacto do treinamento simulado de Compressão Aórtica Externa (Exac) e Massagem Uterina no tratamento da hemorragia pós-parto”. A médica norueguesa Grethe Heitmann, coordenadora do projeto, esteve na unidade hospitalar ministrando aulas e treinamentos práticos nessa terça (13) e quarta-feira (14).

“O projeto é vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e teve o apoio e incentivo do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação (CEPI) do Hospital Dr. Jayme. O objetivo do projeto é implantar duas manobras para manejo da hemorragia pós-parto, a fim de elevar a capacidade dos profissionais da saúde e reduzir a mortalidade materna”, explicou a gestora da Maternidade de Alto Risco do Hospital Dr. Jayme, Ericka Chisté.

A hemorragia pós-parto é uma das principais causas de mortalidade materna em todo o mundo. Diante dessa realidade, a médica norueguesa Grethe Heitmann tem se dedicado a desenvolver estratégias eficazes para combater essa complicação obstétrica.

“Enquanto médica anestesista, eu me questionava sobre como reduzir os casos de hemorragia pós-parto. As técnicas foram aprimoradas ao longo de anos e, agora, podemos treinar e capacitar profissionais em todo o mundo e salvar a vida de mais mulheres”, completou Grethe Heitmann.

Durante os encontros, a médica ministrou palestras e workshops, apresentando as mais recentes pesquisas e abordagens no manejo da hemorragia pós-parto. Sua vasta experiência e vivência em diferentes contextos permitiram que ela trouxesse insights para a equipe de profissionais da Maternidade de Alto Risco do Hospital Dr. Jayme. Além disso, a profissional norueguesa destacou a importância da identificação precoce dos fatores de risco e da adoção de medidas preventivas adequadas.

“Estamos aqui para aprender. Quanto mais conhecimento adquirimos, melhor será o nosso trabalho. A visita da doutora Grethe Heitmann foi um momento significativo na nossa jornada de combate à hemorragia pós-parto. Com o intercâmbio de conhecimentos e a disseminação de melhores práticas, é possível vislumbrar um futuro em que a hemorragia pós-parto seja cada vez mais prevenida e tratada de forma eficaz, salvando vidas maternas e garantindo um melhor cuidado para as mulheres durante a gravidez e o parto” destacou a coordenadora médica da Maternidade de Alto Risco do Hospital Dr. Jayme, Rosângela Maldonado.