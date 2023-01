Hospital Infantil de Vitória abre edital para Programa de Residência Médica, veja edital

O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), localizado em Vitória, está com processo seletivo aberto para a inscrição de candidatos que desejam atuar no Programa de Residência Médica e Áreas de Atuação em Pediatria da unidade. Ao todo, são disponibilizadas 14 vagas, sendo 12 para especialização em pediatria geral; uma para pneumologia pediátrica; e uma para terapia intensiva pediátrica.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo dia 19 de janeiro, de forma presencial, na coordenação do projeto no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que está localizado na Rua Mary Ubirajara, 205, Santa Lúcia, em Vitória. Também podem ser feitas por procuração, caso o participante não esteja presente na data indicada.

A seleção dos profissionais será realizada em duas etapas. A primeira ocorrerá por meio de prova objetiva, que será aplicada no dia 02 de fevereiro, e a segunda será a análise de currículo. Os aprovados receberão uma bolsa no valor bruto de R$ 4.106,09.

Os interessados devem apresentar a documentação descrita no edital N° 001/2022 e o comprovante de pagamento da taxa de inscrição, que está disponível no site www.e-dua.sefaz.es.gov.br. Para mais informações, o participante deve entrar em contato por meio do número: (27) 3636-7510.

Clique aqui e acesse o edital na íntegra.