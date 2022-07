IBGE começa censo demográfico em Marataízes na próxima segunda-feira (1/8)

Começa na próxima segunda-feira (01/08) o recenseamento demográfico em Marataízes. Os agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começam a percorrer todos os bairros da cidade e a zona rural, abordando os moradores de casa em casa e solicitando informações que ajudarão a entender o perfil social e demográfico do município.

Todos os agentes estarão devidamente identificados com crachá, contendo foto, nome e QR Code (que pode ser utilizado para identificação do agente no próprio site do IBGE). Eles também utilizarão uniforme, com colete e boné.

É muito importante que, depois de o agente ser devidamente identificado como membro do IBGE pelas características acima descritas, a população forneça todas as informações solicitadas.

Além de atualizar a contagem da população brasileira, o Censo produz informações imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos nas mais diversas áreas, com base no novo retrato do Brasil.