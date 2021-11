Identificada vítima que foi assassinada em Marataízes no último dia 25

O homem que foi assassinado com 10 tiros no último dia 25 de novembro, na Fazenda Velha, zona rural de Marataízes, é Vitor Delfino de Souza, de 26 anos.

Ele foi morto na frente do filho de sete anos, que foi atingido por um tiro de raspão, mas está bem.

Segundo a polícia militar, quatro homens encapuzados que estavam em um carro branco atiraram contra Vitor, e que depois do crime uns homens que estavam em um veículo com as mesmas características deixaram uma pessoa baleada no pronto socorro de Marataízes, que foi transferida para Cachoeiro de Itapemirim.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Itapemirim.