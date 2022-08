Idosos de Anchieta disputam Olimpíadas Intermunicipal da Melhor Idade

today18 de agosto de 2022 remove_red_eye49

Sessenta idosos de Anchieta irão participar no próximo dia 27 de agosto da 1ª Olimpíada Intermunicipal da Melhor Idade, que irá acontecer no município de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. Eles irão concorrer em 12 modalidades esportivas e estão treinando desde abril.

Entre os participantes está a senhora Margarida Demetra do Carmo, de 80 anos. Genésio Ramos Rosa de Oliveira, 62, que é deficiente visual, também fará parte da delegação e irá disputar a olimpíada na modalidade arremesso de peso.

Uma equipe também irá disputar na modalidade voleibol adaptado, criado especialmente para a olimpíada. Os integrantes treinam constantemente para enfrentar os jogos.

“Desde abril os nossos idosos estão treinando firmes para essa competição e prometeram troféus para o município”, disse empolgada a coordenadora do Centro Social dos Idosos, Emanuela.

Confira as modalidades que os anchietenses irão disputar:

– Voleibol adaptado

– Dominó

– Dama

– Lançamento de disco masculino

– Lançamento de disco feminino

– Lançamento de peso masculino

– Corrida 10M masculino

– Corrida 100M feminino

– Corrida 250M masculino

– Corrida 50M feminino

– Corrida 500M masculino

– Corrida 500M feminino