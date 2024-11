Pessoas com deficiência e idosos vão acessar cartão de estacionamento com facilidade

Assembleia Legislativa aprovou a indicação de Gandini que pede ao Detran-ES a adoção da credencial digital de estacionamento para pessoas com deficiência e mais de 60 anos

A Assembleia Legislativa deu um importante passo para facilitar o dia a dia de idosos e pessoas com deficiência ao aprovar a Indicação 1.602/2024, de autoria do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD). A proposta, já encaminhada ao secretário de Estado da Segurança Pública, pede que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Espírito Santo adote a funcionalidade da credencial de estacionamento digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), desenvolvida pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Com essa inovação, caso o Detran capixaba aprove a adesão sugerida pelo parlamentar, os cidadãos não precisarão mais imprimir e expor o cartão no painel do veículo: a credencial poderá ser acessada diretamente pelo smartphone, com validade em todo o Brasil.

Essa iniciativa visa simplificar o acesso ao benefício, proporcionando mais praticidade e sustentabilidade para milhões de pessoas.

“Com o cartão digital, o idoso ou a pessoa com deficiência poderá acessar a credencial de forma rápida e prática, pelo celular, onde quer que estejam”, destaca Gandini.

Para Gandini, credencial acessada diretamente pelo smartphone vai dar mais praticidade e sustentabilidade, evitando o uso do papel.

E complementa: “É uma medida que não só reduz a burocracia como oferece mais autonomia e segurança aos usuários.”

Além de facilitar o acesso, segundo ele, a credencial digital oferece flexibilidade para quem precisa alterar o veículo vinculado ao cartão, permitindo que essa atualização seja feita no próprio aplicativo, sem burocracia adicional. E o impacto ambiental é outro benefício: sem a necessidade de imprimir o cartão, há uma economia significativa de papel, observa Gandini, que é presidente da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembleia.

A medida deve beneficiar um público expressivo em todo o Brasil — cerca de 16 milhões de motoristas com mais de 60 anos e 3,4 milhões de pessoas com deficiência. Essas pessoas poderão utilizar o cartão digital em qualquer estado brasileiro, pois ele é oficialmente reconhecido para fiscalização.

“A inovação digital está ao nosso lado para melhorar a vida das pessoas, e essa funcionalidade é um exemplo claro de como a tecnologia pode simplificar rotinas e promover mais inclusão e acessibilidade”, acrescenta Gandini.

Embora o uso do cartão digital seja válido e oficial, a orientação é que o usuário mantenha a versão física por precaução, para situações em que o aplicativo possa apresentar falhas técnicas. Essa recomendação é especialmente relevante para garantir que a credencial possa ser apresentada em qualquer situação, garantindo a comodidade e o direito de cada usuário.

Com a indicação aprovada, o Espírito Santo se posiciona entre os estados que apoiam iniciativas de acessibilidade e inclusão digital, promovendo uma melhoria real na vida de milhares de pessoas.

