Idosos resgatam sonhos e voltam às salas de aula nas escolas municipais da Serra

today14 de fevereiro de 2025 remove_red_eye100

A educação é um projeto de vida e deve ser garantida a todos, independentemente da idade. Nas Escolas Municipais de Educação Fundamental (EMEFs) da Serra, a volta às aulas simboliza um resgate de sonhos para centenas de jovens e adultos. Entre eles, muitos idosos retomam os estudos em busca de conhecimento e de inclusão social.

É o caso, por exemplo, da aposentada Altina de Souza, de 95 anos. A idosa é uma prova de que o acesso à educação é um sonho e um projeto para todos, quaisquer restrições, como idade, gênero, raça ou classe social, por exemplo. Ela se matriculou no primeiro segmento do ensino fundamental, na EMEF Manoel Vieira Lessa, em José de Anchieta II, e revela que possui um motivo especial para voltar a estudar: ela quer aprender a ler e a escrever!

“Estou muito feliz com a abertura das vagas. Eu quero aprender a ler e a escrever, principalmente para ler a Bíblia. É o meu sonho. Me matriculei na escola, que agora é pertinho da minha casa, e vou às aulas todos os dias. Convido todos da comunidade de José de Anchieta II a virem conhecer a escola e a voltarem a estudar”.

Pela primeira vez, a aposentada Izaura dos Santos, de 77 anos, irá frequentar a escola. Ela também é aluna da EMEF Manoel Vieira Lessa, em José de Anchieta II, que abriu a primeira turma da EJA, em 2025, com 180 vagas.

Ela compartilha o que mais deseja fazer assim que aprender a escrever e a ler.

“Eu quero ter independência para sair de casa, pegar um ônibus e resolver as tarefas do dia a dia. A primeira coisa que eu irei fazer quando começar a escrever é aprender o meu nome. Estou muito feliz em, pela primeira vez, vir à escola”.

A secretária municipal de Educação, Mayara Candido, argumenta que a educação de jovens e adultos cumpre as funções reparadora, equalizadora e qualificadora. A modalidade promove a transformação pessoal e social, defende a autoridade.

“Oferecer uma nova chance de aprendizado para nossos jovens e adultos é um compromisso que assumimos. A EJA não é apenas uma oportunidade de educação, mas de transformação pessoal e social. A oferta da educação para todos é a garantia de um direito constitucional.”

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Em 2025, 10 escolas municipais ofertam a EJA para conclusão do ensino fundamental, no turno noturno. Podem se inscrever quem tem mais de 15 anos e não cursou ou não concluiu o ensino fundamental. Para fazer a matrícula na EJA, o interessado deve ir até a secretaria de uma das 10 unidades de ensino e levar um um documento de identificação com foto e/ou do responsável (em caso de menor de idade), certidão de nascimento ou casamento do estudante e comprovante de residência.

As aulas acontecem de segunda a sexta, das 17h50min às 22h. O modelo é semestral, ou seja, o estudante completa uma série a cada seis meses.

Todos os estudantes têm acesso à alimentação escolar, acervo de livros, salas climatizadas, aulas diversificadas com suporte tecnológico e inclusão digital.

Confira, abaixo, as escolas municipais que ofertam a modalidade EJA – Ensino Fundamental:

EMEF. Aureniria Correa Pimentel – Rua I, Novo Horizonte

EMEF. Belvedere – Bairro Industrial, Belvedere

EMEF. Flor de Cactus – Rua Flor de Cactus, Dr. Pedro Feu Rosa

EMEF. Jonas Farias – Rua Rio Casca, Nova Carapina

EMEF. Julite Miranda Freitas – Av. Jaime Vieira de Rezende, Nova Almeida

EMEF. Prof. Luiz Baptista – Rua 13 de Maio, Jardim Tropical

EMEF. Profª. Alba Lilia Castelo Miguel – Av. Argentina, Vista da Serra

EMEF. Serrana – Rua Floriano Peixoto, Centro da Serra

EMEF. Sonia Regina G. Rezende Franco – Av. Vitória, Serra Dourada I

EMEF. Manoel Vieira Lessa – Rua Um, 119, José de Anchieta II, Serra