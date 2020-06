Iema lança aplicativo sobre qualidade do ar da Grande Vitória

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) acaba de disponibilizar um aplicativo, disponível gratuitamente nas plataformas Android e iOS, para informações, em tempo real, sobre a qualidade do ar da Grande Vitória. O aplicativo está hospedado na plataforma “ES na Palma da Mão”, programa do Governo do Estado do Espírito Santo que reúne iniciativas e serviços. É possível baixar o aplicativo nas lojas Play Store e APP Store

A plataforma móvel e web “ES na Palma da Mão” oferece diferentes serviços governamentais que podem ser acessados pela web e por dispositivos móveis (sistemas operacionais iOS e Android), utilizando uma interface comum. Dentre as ferramentas do “ES na Palma da Mão”, a qualidade do ar encontra-se em destaque para maior transparência à população. Essa nova funcionalidade amplia a divulgação dos índices da qualidade do ar que antes era feita apenas no site do Iema.

Prodest

O Iema firmou parceria com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) para o desenvolvimento do aplicativo. “Assim, o cidadão poderá acessar os dados horários do Índice de Qualidade do Ar (IQAr) calculado a partir da operação de nossa rede de monitoramento da qualidade do ar”, explica o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.

A divulgação da qualidade do ar efetuada pelo Iema tem como base a transparência das informações, com disponibilização horária de dados do (IQAr). Com o aplicativo é possível acompanhar as nove estações automáticas distribuídas nos municípios de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Em cada uma das estações é calculado o IQAr que indica a qualidade do ar para região onde a estação de monitoramento está instalada.



Selecionando uma estação no mapa é possível visualizar o índice e a qualidade do ar do local, com informações sobre poluentes como ozônio, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, partículas inaláveis e dióxido de nitrogênio. Também está disponível a Escala do IQAr, explicando as classificações “Boa”, “Moderada”, “Ruim”, “Muito Ruim” e “Péssima”.