Imagens fortes: homem espanca cachorro com chicote em Muqui, veja o vídeo

today3 de abril de 2024 remove_red_eye541

A CPI dos Maus-Tratos contra os Animais está investigando um caso que chocou os moradores de Muqui, no sul do Espírito Santo.

O vídeo mostra um homem enfurecido partindo para cima de um cachorro no quintal de uma casa. Ele arrasta o cão pela coleira, prende e depois espanca o animal com um chicote.

Segundo informações, o homem aluga casas, e o caso aconteceu no quintal de uma das residências. O suspeito ficou irritado porque o cachorro foi atrás de um frango que fugiu do criadouro dele, e partiu pra cima do cão.

O inquilino dele, que é dono do cachorro, não estava em casa na hora em que tudo aconteceu.

A CPI dos Maus-Tratos contra os Animais já está investigando o caso, fez um levantamento e descobriu que o fato aconteceu dia 28 de março e hoje foi repercutido nas redes sociais.

“Estamos em contato com o delegado de Muqui e pedimos que um inquérito seja instaurado e o suspeito seja intimado no processo. Ele precisa responder pelo crime que prevê de 2 a 5 anos de cadeia. Essa atrocidade não pode ficar impune”, afirma a deputada Janete de Sá, presidente da CPI dos Maus-Tratos contra os Animais.

por Assessoria de Imprensa

Deputada Estadual Janete de Sá