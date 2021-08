Inaugurado Parque RDS Papagaio, em Anchieta

Agora sim, Anchieta tem um parque municipal para chamar de seu! Foi inaugurado na manhã de hoje (27) o tão sonhado Parque Sede da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Papagaio, que agora passa compor o cenário natural dos bairros Nova Jerusalém, Benevente e Nova Esperança. A solenidade seguiu todos os protocolos sanitários de enfrentamento a Covid-19 e contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, além de lideranças locais.

Com 14.000 m² de extensão, a RDS Papagaio, já irá receber visitantes a partir de amanhã, dia 28, das 8h às 17h. Porém, turmas com alunos, professores e outros grupos, devem agendar a visita antecipadamente, uma vez que a equipe técnica ficará responsável para monitorar e apresentar todos os setores do parque ao grupo.

Inauguração e homenagens

Durante a cerimônia foi exibido um vídeo institucional, apresentando todos os espaços do parque e como será sua organização. Na abertura da solenidade houve apresentação cultural e a secretária municipal de Meio Ambiente, Jéssica Martins, falou do empenho de sua equipe e das demais secretarias para poder construir o parque e que a RDS Papagaio está completando 10 anos de criação. “É uma satisfação poder concluir esse parque que veio para melhorar a gestão do manguezal e promover a educação ambiental”, disse.

Na ocasião foram homenageados dois servidores que atuaram por longos anos na Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Sebastião Freire Simões – deu nome ao auditório do parque e Heraldo César Sangali – nomeou o viveiro municipal da RDS. As famílias dos homenageados participaram da solenidade.

O prefeito Fabrício Petri, junto aos demais convidados, fez o desenlace da fita inaugural e o descerramento da placa inaugural. Antes, ele falou sobre a expectativa para a conclusão do espaço e de outros investimentos no município. “Estamos aqui entregando a comunidade um equipamento que será de grande importância ambiental e social. Recentemente aqui na região reformamos escolas e quadras, construímos uma praça e em breve iremos construir o Creas, com apoio do governo do Estado”, disse.

Petri, em seguida, acompanhado da filha Bia e da titular do Meio Ambiente municipal, plantou uma árvore na entrada do parque. Ainda agradeceu o compromisso de todos os servidores e parceiros por mais essa conquista, bem como destacou a importância do espaço. “O parque urbano irá permitir mais um local de convivência e contato com a natureza para moradores de Anchieta e turistas que frequentam a região”.

Participaram do evento o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Fabrício Machado, o deputado federal Amaro Neto; os deputados estaduais Quintino, Emílio Mameri e Marcelo Santos; além dos prefeito de Alfredo Chaves, Dr. Fernando; Piúma, Paulo Cola e Muqui, Cacalo. Também estavam presentes o reitor do Santuário Nacional de São José de Anchieta, padre Nilson Maróstica; pastor Jamil Quinteiro; vereadores e lideranças comunitárias.



O parque

Uma equipe composta por técnicos e biólogos irão gerir o espaço e receber os visitantes todos os dias.

O local possui um prédio para a gestão da RDS, com auditório com capacidade de 40 lugares, um viveiro de mudas de árvores nativas, um circuito para caminhada com trilha percorrendo o parque, além de um playground, mirante com área de convivência, esculturas de espécies da região, estacionamento, banheiros, sinalização temática e videomonitoramento. Ainda o espaço conta com uma academia popular.

Para a construção do parque foram investidos cerca de R$ 2 milhões, com recursos financeiros provenientes de compensação ambiental da Samarco Mineração. A empresa executora foi a SP Engenharia.

A Unidade de Conservação Reserva de Desenvolvimento Sustentável – Papagaio, é uma das quatro Unidades de Conservação do município de Anchieta. Esta unidade foi criada pelo Decreto Municipal 3692/2011, com a finalidade de conservar o manguezal, o rio e as espécies que nele habitam, como pássaros, caranguejos, peixes, entre outros. Sua área total delimitada é de 17.312.052,41 m².

Informações: (27) 3536-3767.