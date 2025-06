Incaper de Guarapari terá atendimento em novo endereço após reforma

today10 de junho de 2025 remove_red_eye44

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) vai reformar um imóvel no bairro Muquiçaba, em Guarapari, para instalar a nova sede do seu Escritório Local de Desenvolvimento Rural (ELDR). A iniciativa vai proporcionar melhor ambiente de trabalho aos servidores e aprimorar a estrutura de atendimento aos agricultores, pecuaristas, pescadores artesanais e outros públicos assistidos pelo instituto no município.

O projeto executivo da obra está em fase final de elaboração e prevê a requalificação completa do imóvel. A nova estrutura será moderna, climatizada e com acessibilidade plena, promovendo mais conforto, funcionalidade e eficiência na prestação de serviços públicos voltados ao fortalecimento do setor rural.

A futura unidade será compartilhada com a equipe local do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), ampliando a integração entre os dois órgãos e reunindo, em um só local, serviços importantes para o desenvolvimento agropecuário. Os produtores terão acesso facilitado a orientações técnicas, registros e outros atendimentos especializados.

“Estamos concluindo os ajustes no projeto executivo para, em seguida, lançar o edital de licitação da obra. Esse investimento reafirma o compromisso do Incaper com a valorização do setor rural capixaba, por meio de estruturas mais adequadas e acolhedoras, tanto para os nossos profissionais quanto para os agricultores”, destacou o diretor-geral do Incaper, Alessandro Broedel.

Atualmente, o escritório do Incaper em Guarapari funciona na Rua Prefeito Epaminondas de Almeida, nº 582, no Parque da Areia Preta. A mudança para o novo espaço ocorrerá após a conclusão das obras, previstas para terem início ainda neste ano.

Reestruturação da rede de escritórios locais

A reforma da unidade de Guarapari faz parte do plano de reestruturação da rede de escritórios do Incaper nos municípios capixabas, que tem como prioridade, também, a reconstrução da unidade de Conceição da Barra.

Como parte desse esforço de modernização estão em andamento os processos para contratação dos projetos executivos de novos escritórios integrados Incaper – Idaf. Nessa etapa inicial, os municípios de Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Barra de São Francisco, Rio Novo do Sul, Guaçuí e Castelo serão contemplados com unidades que reunirão, em um só espaço, serviços de assistência técnica, extensão rural e defesa agropecuária.