Índice de atividades turísticas tem alta pelo sexto mês consecutivo

14 de dezembro de 2020

O índice de atividades turísticas no país teve crescimento pelo sexto mês consecutivo. Entre setembro e outubro, a alta foi de 7,1%, impulsionada pelos serviços de alojamento e alimentação, que avançaram 6,4%. No acumulado dos últimos seis meses, o setor registra variação positiva de 102,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo IBGE.

O indicador é feito em 12 estados brasileiros. Nesta última edição, os maiores aumentos foram registrados na Bahia (24,4%), Rio Grande do Sul (19,7%), Pernambuco (13,5%), Santa Catarina (12,9%) e Espírito Santo (11,7%).



Por outro lado, Distrito Federal (7,5%), Rio de Janeiro (6,1%) e São Paulo (3,6%) foram as unidades da Federação com menor variação positiva em entre setembro e outubro.

Fonte: Brasil 61

Foto da prainha de Itacaré/BA