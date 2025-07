Influenciadora Gabriela Abdala é campeã brasileira de jiu-jitsu

Artista, influenciadora e agora campeã! Gabriela Abdala se destaca nos tatames e conquista título nacional no jiu-jitsu

A paraense Gabriela Abdala acaba de conquistar o título de campeã brasileira de jiu-jitsu, na categoria faixa azul. Natural de Carajás, no Pará, Gabriela não é apenas conhecida por sua atuação no esporte, mas também por sua carreira artística e influência digital.

Gabriela construiu uma trajetória marcada pela versatilidade. “Além dos tatames, Gabriela também se destaca como cantora de indie pop, humorista nas redes sociais, produtora de conteúdo, e já atuou como maquiadora e confeiteira.

Recentemente, ela também ganhou notoriedade ao lançar seu primeiro single, “Dreaming”, Com letra em inglês e influência do indie pop, “Dreaming” explora sensações de liberdade e fantasia, características que Gabriela faz questão de trazer para sua nova fase artística.

No esporte, Gabriela é faixa azul com dois graus e já mira a faixa roxa como próxima meta. A prática do jiu-jitsu entrou em sua vida como um caminho para desenvolver disciplina, foco e bem-estar, e acabou se transformando em uma paixão que agora rende frutos no cenário competitivo.