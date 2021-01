Informações para Imposto de Renda podem ser emitidas no site do Bandes

Clientes do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) podem emitir seus relatórios demonstrativos contendo informações úteis do exercício de 2020 diretamente no site do banco. Os documentos são importantes, por exemplo, para a composição da declaração anual de Imposto de Renda.

Os relatórios, que contêm informações para o Imposto de Renda e o extrato financeiro, podem ser emitidos por meio do acesso à área de clientes no site do Bandes. Para acessar, basta fazer um cadastro pelo próprio site. Ao entrar na área restrita, o interessado deve selecionar a função “Correio Eletrônico”. Depois, é preciso escolher o tipo de documento a ser gerado como, por exemplo, “Relatórios”. Após selecionar a opção desejada, basta dar um duplo clique na mensagem e abrir o arquivo, que pode ser impresso ou salvo.

Serviço

Acesse https://www.bandes.com.br/Site/Dinamico/Show/1003/como-se-cadastrar e faça o cadastro na página de Clientes. Depois, acesse o Informe de Rendimentos.