Iniciadas atividades para a melhor idade em Alfredo Chaves

today26 de janeiro de 2026 remove_red_eye27

As atividades que incluem jogos de mesa, como dominó, baralho, entre outros, irão iniciar no próximo dia 27, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no bairro Portal dos Imigrantes

A Prefeitura de Alfredo Chaves iniciou as atividades de alongamento para idosos, usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As aulas acontecem as segundas, quartas e sextas, com duas turmas no horários de 07h30 e 8h10, no parque de exposições.

Interessados em participar das aulas, devem se cadastrar no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), munidos de RG, CPF, comprovante de residência e Cartão do SUS.

Já o forró da melhor idade iniciará no dia 04 de abril, no ginásio de esportes, após o período da Quaresma.

Onde fica o Cras para inscrição?

O Cras funciona no Parque Residencial Alfredo Chaves no horário das 7h30 às 16h30.