Inscrição para o concurso da Guarda Municipal de Cariacica começa amanhã, 21

today20 de janeiro de 2020 remove_red_eye27

Foi divulgado hoje (20), pela prefeitura de Cariacica, o concurso da Guarda Municipal para atuar no município. São 50 vagas com salário de R$ 1.700,00, adicional de risco de vida de 30% sobre o salário base, para trabalhar 40 horas semanais. A taxa de inscrição é de R$ 56,00 e deve ser feita a partir de amanhã, 21, através do site https://www.ibade.org.br/, até o dia 16 de fevereiro.

Para os que não tem acesso pela internet podem fazer a inscrição no Posto de Atendimento: Instituto de Desenvolvimento do município de Cariacica, Rua Antonio Leonardo da Silva, 43, bairro Alto Lage.