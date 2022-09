Inscrições abertas para a Corrida Kids da Feira Bondade em Cachoeiro de Itapemirim

A 37ª Feira da Bondade de Cachoeiro está chegando e convida as crianças do município a participarem de uma atração especial dentro do evento: a 4ª Corrida Kids da Bondade.

Voltada ao público de 4 a 12 anos, a atividade está com inscrições abertas para 150 vagas. O cadastro é feito pelo aplicativo Nosso Esporte Cachoeiro (disponível para Android e iOS), na área “Inscrição em eventos”.

Organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), a corrida será realizada no dia 10 de setembro (sábado), às 15h, no Parque de Exposição da cidade, no bairro Aeroporto. Antes disso, das 8h às 12h, para confirmar participação e retirar as camisas do evento, os inscritos deverão fazer a doação de 1 litro de leite no local. Os donativos serão destinados a uma instituição filantrópica.

Após a corrida, todas as crianças serão premiadas com medalhas, independentemente das colocações em que chegarem, pois o principal objetivo da prova é inserí-las na cultura do voluntariado e da ajuda ao próximo.

“Estamos felizes em poder realizar mais uma edição da Corrida Kids. Tenho certeza de que os pais e as crianças estão ansiosos para fazerem as inscrições e, mais uma vez, unirmos esporte e solidariedade”, afirma o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Feira da Bondade

Maior evento filantrópico do Espírito Santo, a 37ª Feira da Bondade reunirá 35 instituições filantrópicas, no Parque de Exposição de Cachoeiro, de 9 a 11 de setembro. Elas terão a oportunidade de angariar recursos com a venda de comidas e bebidas aos visitantes, além de apresentar seus trabalhos sociais à sociedade. Shows, homenagens e parque de diversão são outros atrativos para o público. A programação completa pode ser conferida em www.cachoeiro.es.gov.br/feiradabondade2022.

