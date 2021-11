Inscrições abertas para Copa Vila Velha de Futebol Amador

4 de novembro de 2021

A partir desta quinta (4) estão abertas as inscrições das equipes para a Copa Vila Velha de Futebol Amador 2021, prevista para ser realizada de dezembro deste ano a fevereiro de 2022.

Para se inscrever, a equipe deve ser de Vila Velha, constituída há no mínimo 2 anos e ter histórico em competições anteriores no município. É vedada a participação de atletas com contrato profissional vigente e menores de 18 anos.

O atleta que venha a ser inscrito em mais de uma equipe, automaticamente ficará impedido de disputar a competição. Para entrar em campo, o atleta deverá constar na súmula de jogo, ou seja, ter seu nome descrito na inscrição prévia dos times.

De acordo com o subsecretário de Esporte, Fábio Luiz Magalhães, “o campeonato vai contar com 24 equipes masculino e 8 equipes feminino, e será realizado em campos públicos municipais em diversos bairros. As inscrições são gratuitas e vão até 12 de novembro”.

“O futebol amador envolve famílias, amigos e comunidades inteiras, revelando talentos e valores, que exercem um importante papel de integração social”, pontua o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Júnior.

Serviço

Copa Vila Velha de Futebol Amador 2021

Inscrições de 4 a 12 de novembro

Abertura das competições: 18/12