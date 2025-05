Inscrições abertas para empreendedores no Festival de Blues de Ubu, em Anchieta

O 6º Ublues Beer Fest será durante o feriadão de Corpus Christi, nos dias 19, 20 e 21 de junho

Já estão abertas as inscrições para o empreendedor de Anchieta que quer trabalhar no Festival de blues de Ubu. O 6º Ublues Beer Fest está agendado para o feriadão de Corpus Christi, nos dias 19, 20 e 21 de junho, no balneário de Ubu, em Anchieta, município do litoral sul capixaba.

As inscrições seguem abertas até o dia 8 de junho. Para participar, é essencial que o empreendedor leia com atenção o edital divulgado pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), parceira na organização do festival. Na imagem, a banda Urublues se apresenta na edição de 2024 do evento.

Clique aqui para acessar o edital.

A quantidade de vagas disponíveis poderá variar de acordo com a planta do evento, considerando tanto o número de espaços disponíveis para aquisição quanto a configuração dos tamanhos dos estandes. Essas informações serão divulgadas posteriormente na lista provisória e, em seguida, na lista definitiva dos selecionados, conforme a ordem de classificação.

foto Gilberto Vieira