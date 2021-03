Inscrições abertas para o 2º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta

A Secretaria de Turismo, Comércio e Empreendedorismo está promovendo o 2º Festival Delivery Gastronômico de Anchieta – #comer&beber #emcasa. O objetivo é fortalecer os empreendedores do ramo de gastronomia e diminuir os impactos socioeconômicos, financeiros e comerciais causados pela pandemia provocada pela Covid-19. No ano passado a iniciativa reuniu dezenas de empreendedores do ramo e fez o maior sucesso.

Este ano, o Festival está previsto para iniciar em abril, exclusivamente em formato delivery, com previsão de término em 30 de junho de 2021, com possibilidade de prorrogação.

Poderão participar do evento todos os estabelecimentos localizados em qualquer localidade do município e que atuem em uma das seguintes áreas: restaurantes, padarias, lanchonetes, bares, docerias, sorveterias e similares.

“Muitos estabelecimentos já estão fazendo este tipo de serviço, mas é preciso uma divulgação mais abrangente, com um direcionamento voltado para a força da gastronomia existente em Anchieta”, afirma o titular da pasta, Caio Mozer.

CLIQUE AQUI para baixar o edital de chamamento e a ficha de inscrição.