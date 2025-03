Inscrições abertas para o curso “Jovem Programadora” em Vila Velha

Em homenagem ao mês da mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, em parceria com o Senac Vila Velha, está abrindo inscrições para o curso gratuito de qualificação profissional “Jovem Programadora”, exclusivo para mulheres.

O treinamento tem como objetivo capacitar e empoderar o público feminino para atuar profissionalmente no universo da programação de computadores, contribuindo assim para uma maior inserção de mulheres no mercado tecnológico canela-verde.

Período de inscrições e vagas disponíveis

As inscrições para o curso começam nesta sexta-feira (07) e vão até o próximo dia 21. As interessadas devem ficar atentas, porque são apenas 25 vagas em oferta. Para se inscrever, CLIQUE AQUI e preencha o formulário.

Este formulário servirá como instrumento de contato e confirmação de participação, com possível encaminhamento para a matrícula, de acordo com a disponibilidade de vagas. Em caso de dúvidas entre em contato com a Central de Relacionamento pelo telefone: (27) 3325-8311.

Resultado da seleção e início das aulas

As 25 candidatas selecionadas serão anunciadas no dia próximo dia 28 e as aulas do curso terão início em 31 de março, na Unidade do Senac Vila Velha, localizada na Rua Jaguaribe, nº 91, Divino Espírito Santo.

“Essa iniciativa transformadora representa uma excelente oportunidade para as mulheres de Vila Velha se qualificarem, adquirirem novos conhecimentos e se destacarem em um dos setores atualmente mais promissores do mercado formal de trabalho: o de tecnologia. Esta é uma das ações que estamos implementando para celebrar o Dia Internacional da Mulher de uma forma produtiva e enriquecedora”, avalia Everaldo Colodetti, secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha.

Conteúdo do curso

Colodetti explica, ainda, que esta qualificação profissional estimula o ingresso das mulheres de Vila Velha no setor tecnológico de programação: “As participantes do curso também terão a chance de desenvolver habilidades nas áreas de cálculos matemáticos, algoritmos e de raciocínio lógico, além de desenvolver, implantar e testar sistemas de informação desktop; e ainda codificar, elaborar, implantar e publicar aplicações para a web; além de empreender e realizar ações de marketing digital”, informou.

Público-alvo e benefícios

O público-alvo do curso “Jovem Programadora” são mulheres com idades entre 16 e 29 anos, com ensino médio incompleto, que se identifiquem com o segmento de tecnologia e que tenham a expectativa de seguir carreira.

“O curso ofertará vários benefícios, tais como: metodologia inovadora e colaborativa; estrutura pedagógica com nível de excelência; certificação de conclusão reconhecida pelo mercado; aumento da autoestima intelectual; e assistência estudantil (ajuda para despesas com transporte e alimentação) ”, salienta o secretário Everaldo Colodetti.