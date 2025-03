Inscrições abertas para um dia dedicado a transformar ideias em negócios de sucesso

today17 de março de 2025 remove_red_eye49

‘Startup Day’ vai ocorrer no campus de Piúma do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no dia 22

Uma boa oportunidade de aprender e de fazer crescer os negócios será o ‘Startup Day’, evento de inovação que vai ocorrer no campus de Piúma do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), no dia 22 deste mês.

A realização é do Ecossistema InovAção Litoral Sul (Anchieta e Piúma) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

A realização é do Ecossistema InovAção Litoral Sul (Anchieta e Piúma) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES).

Para participar, é necessário fazer a inscrição clicando aqui .

Serviço: Startup Day

Data: 22 de março de 2025

Horário: a partir das 08h30

Local: IFES Piúma

Destaques da programação:

– Palestra: IA na Prática – Como Pequenos Negócios Podem Ganhar Tempo e Dinheiro com Inteligência Artificial.

– Painel: Inovação na Prática, com histórias inspiradoras de empreendedores reais.

– Café com Inovação e networking!