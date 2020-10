Inscrições abertas para VI Semana Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação

Com a transformação digital se intensificando na rotina de pessoas e empresas, o conhecimento se torna ainda mais importante para superar novos desafios. Pensando nisso, o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) abriu inscrições gratuitas para a VI Semana Estadual de TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação.

Os interessados já podem se inscrever pelo site https://semanatic.prodest.es.gov.br/, onde está disponível a programação. Todas as palestras serão on-line e realizadas no período de 19 a 23 de outubro. Neste ano, o evento tem como tema “A Aceleração da Transformação Digital: Tecnologia X Inovação X Produtividade.

Com o objetivo de apresentar temas atuais relacionados com o segmento de TIC, serão debatidos vários assuntos, como: Impacto da Pandemia na Antecipação de Novas Tendências; Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD); Novo Normal; Segurança da Urna Eletrônica; Influência da Transformação Digital na Aceleração da Oferta de Serviços Digitais Governamentais; Transformação Digital e o Profissional do Futuro; e Transformação Digital Promovendo Acessibilidade, Cidadania e Informação.

O evento terá como palestrantes e debatedores a advogada especializada em TI Patrícia Peck; o consultor de tecnologia Gilberto Sudré; a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional, Cristina Engel; o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata; e o deputado federal Felipe Rigoni.

“Elaboramos uma programação para debater assuntos atuais e de grande interesse. São temas que mostram como a tecnologia tem impactado o dia a dia dos cidadãos e das empresas”, enfatizou o presidente do Prodest, Tasso Lugon.