Inscrições para a 3ª Etapa do Circuito MTB Presidente Kennedy 2022 estão abertas aqui

Inscrições para a 3ª Etapa do Circuito MTB Presidente Kennedy 2022 estão abertas

As inscrições para a 3ª Etapa do Circuito MTB Presidente Kennedy 2022 estão abertas até o dia 05 de outubro. A etapa será realizada no dia 09 do mesmo mês.

Os atletas poderão participar nas categorias iniciante, intermediário e pró. A concentração está marcada para às 7 horas e a largada deve ocorrer às 8 horas da Praça Manoel Fricks Jordão, no Centro da cidade.

O Circuito MTB Presidente Kennedy 2022 é uma realização da Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e conta com três etapas. A 1ª etapa foi realizada no dia 03 de abril, a 2ª etapa no dia 05 de junho e a 3ª e última etapa será realizada no dia 09 de outubro.

Se inscreva na 3ª Etapa do Circuito MTB Presidente Kennedy 2022 preenchendo o formulário para inscrições clicando no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3eE5-ZmM0dqwB-KWFATH58VHFhLVHuYUjP6a6OcYhPVTBoA/viewform